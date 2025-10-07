Embedded Hardware Engineer kompensacija in Greater Cambridge Area Arm įmonėje sudaro £95.4K per year Senior Hardware Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Cambridge Area paketo suma yra £86.5K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Arm bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/7/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
Graduate Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Hardware Engineer
£95.4K
£70.2K
£19.9K
£5.4K
Staff Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Arm kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)