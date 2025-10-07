ASIC Engineer kompensacija in Greater Austin Area Arm įmonėje svyruoja nuo $168K per year Graduate Hardware Engineer lygiui iki $382K per year Principal Hardware Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Austin Area paketo suma yra $315K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Arm bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/7/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
Graduate Hardware Engineer
$168K
$132K
$23.5K
$12.5K
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Hardware Engineer
$194K
$152K
$27.4K
$14.6K
Staff Hardware Engineer
$268K
$187K
$60.5K
$21K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Arm kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)