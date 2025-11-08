Bendrovių katalogas
Arcesium
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Programinės įrangos inžinierius Lygis

Principal Engineer

Lygiai Arcesium

Palyginti lygius
  1. Software EngineerL1
  2. Senior Software EngineerL2
  3. Technical LeadL3
    4. Rodyti 3 Daugiau lygių
Vidutinis Metinis Bendras atlygis
₹99,919
Bazinis atlyginimas
₹8,448,664
Akcijų skyrimas ()
₹20,442
Premija
₹259,718
Block logo
+₹5.07M
Robinhood logo
+₹7.77M
Stripe logo
+₹1.75M
Datadog logo
+₹3.06M
Verily logo
+₹1.92M
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Turite klausimą? Klauskite bendruomenės.

Aplankykite Levels.fyi bendruomenę, kad galėtumėte bendrauti su skirtingų įmonių darbuotojais, gauti karjeros patarimų ir dar daugiau.

Aplankykite dabar!

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Arcesium

Susijusios bendrovės

  • SoftServe
  • exadel
  • InvestCloud
  • Avtex
  • MedeAnalytics
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai