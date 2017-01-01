Directory delle Aziende
AQEMIA
    • Informazioni

    Aqemia is a pharmatech company that leverages quantum physics and AI to transform drug discovery. It focuses on quickly creating innovative therapeutic molecules for future treatments.

    aqemia.com
    Sito web
    2019
    Anno di fondazione
    60
    Numero di dipendenti
    $10M-$50M
    Entrate stimate
    Sede centrale

