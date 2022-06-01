APTIM Stipendi

Directory delle Aziende
APTIM
L'intervallo di stipendi di APTIM va da $60,753 in compensazione totale all'anno per un Žmogiškieji ištekliai all'estremità inferiore a $84,575 per un Verslo analitikas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di APTIM. Ultimo aggiornamento: 8/19/2025

$160K

Verslo analitikas
$84.6K
Statybų inžinierius
$74.6K
Žmogiškieji ištekliai
$60.8K

FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in APTIM è Verslo analitikas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $84,575. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in APTIM è di $74,625.

