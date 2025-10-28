Bendrovių katalogas
AppLovin
AppLovin Produkto vadovas Atlyginimai

Produkto vadovas kompensacija in Germany AppLovin įmonėje sudaro €102K per year Senior Product Manager 2 lygiui. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą AppLovin bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€92.9K - €108K
Germany
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€81.9K€92.9K€108K€119K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Teisių įgijimo grafikas

100%

METAI 1

Akcijų tipas
RSU

AppLovin kompanijoje RSUs taikomas 1 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 100% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai AppLovin in Germany siekia metinę bendrą kompensaciją €118,890. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija AppLovin Produkto vadovas pozicijai in Germany yra €81,924.

