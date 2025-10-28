Bendrovių katalogas
AppLovin
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Produkto dizaineris

  • Visi Produkto dizaineris atlyginimai

AppLovin Produkto dizaineris Atlyginimai

Vidutinė Produkto dizaineris bendra kompensacija in Canada AppLovin įmonėje svyruoja nuo CA$61.4K iki CA$89.2K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą AppLovin bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CA$69.7K - CA$80.9K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CA$61.4KCA$69.7KCA$80.9KCA$89.2K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Produkto dizaineris pateikimų įmonėje AppLovin kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

Block logo
+CA$80.5K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.6K
Verily logo
+CA$30.5K
Don't get lowballed

Teisių įgijimo grafikas

100%

METAI 1

Akcijų tipas
RSU

AppLovin kompanijoje RSUs taikomas 1 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 100% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas ketvirtį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Produkto dizaineris pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto dizaineris pozicijai AppLovin in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$89,177. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija AppLovin Produkto dizaineris pozicijai in Canada yra CA$61,450.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų AppLovin

Susijusios bendrovės

  • Glu Mobile
  • Electronic Arts
  • Zynga
  • Take-Two Interactive Software
  • Disney
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai