Bendrovių katalogas
AppLovin
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Rinkodara

  • Visi Rinkodara atlyginimai

AppLovin Rinkodara Atlyginimai

Vidutinė Rinkodara bendra kompensacija in China AppLovin įmonėje svyruoja nuo CN¥397K iki CN¥578K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą AppLovin bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CN¥455K - CN¥519K
China
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CN¥397KCN¥455KCN¥519KCN¥578K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 2 daugiau Rinkodara pateikimų įmonėje AppLovin kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

Block logo
+CN¥417K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
Don't get lowballed

Teisių įgijimo grafikas

100%

METAI 1

Akcijų tipas
RSU

AppLovin kompanijoje RSUs taikomas 1 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 100% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas ketvirtį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Rinkodara pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Rinkodara pozicijai AppLovin in China siekia metinę bendrą kompensaciją CN¥577,898. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija AppLovin Rinkodara pozicijai in China yra CN¥396,693.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų AppLovin

Susijusios bendrovės

  • Glu Mobile
  • Electronic Arts
  • Zynga
  • Take-Two Interactive Software
  • Disney
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai