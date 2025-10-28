Bendrovių katalogas
Vidutinė Duomenų analitikas bendra kompensacija in Germany AppLovin įmonėje svyruoja nuo €72K iki €105K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą AppLovin bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€82.7K - €94.3K
Germany
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€72K€82.7K€94.3K€105K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

100%

METAI 1

Akcijų tipas
RSU

AppLovin kompanijoje RSUs taikomas 1 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 100% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų analitikas pozicijai AppLovin in Germany siekia metinę bendrą kompensaciją €104,923. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija AppLovin Duomenų analitikas pozicijai in Germany yra €72,023.

