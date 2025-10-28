Bendrovių katalogas
Verslo plėtra kompensacija in Vietnam AppLovin įmonėje sudaro ₫2.51B per year Senior Business Development Manager lygiui. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą AppLovin bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₫2.31B - ₫2.69B
Vietnam
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₫2.13B₫2.31B₫2.69B₫2.99B
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Don't get lowballed

Teisių įgijimo grafikas

100%

METAI 1

Akcijų tipas
RSU

AppLovin kompanijoje RSUs taikomas 1 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 100% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo plėtra pozicijai AppLovin in Vietnam siekia metinę bendrą kompensaciją ₫2,988,975,360. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija AppLovin Verslo plėtra pozicijai in Vietnam yra ₫2,134,982,400.

