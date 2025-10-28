Bendrovių katalogas
Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą AppLovin bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$153K - $185K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$141K$153K$185K$197K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

100%

METAI 1

Akcijų tipas
RSU

AppLovin kompanijoje RSUs taikomas 1 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 100% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo analitikas pozicijai AppLovin in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $197,200. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija AppLovin Verslo analitikas pozicijai in United States yra $141,100.

Kiti ištekliai