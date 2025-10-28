Bendrovių katalogas
Vidutinė Valdymo konsultantas bendra kompensacija in Sweden Applied Value Group įmonėje svyruoja nuo SEK 561K iki SEK 801K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Applied Value Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

SEK 643K - SEK 753K
Sweden
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
SEK 561KSEK 643KSEK 753KSEK 801K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Applied Value Group?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Valdymo konsultantas pozicijai Applied Value Group in Sweden siekia metinę bendrą kompensaciją SEK 800,900. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Applied Value Group Valdymo konsultantas pozicijai in Sweden yra SEK 561,314.

