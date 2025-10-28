Bendrovių katalogas
Applied Cells
Applied Cells Biomedicinos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Biomedicinos inžinierius bendra kompensacija in United States Applied Cells įmonėje svyruoja nuo $85.1K iki $124K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Applied Cells bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$97.7K - $111K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$85.1K$97.7K$111K$124K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Applied Cells?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Biomedicinos inžinierius pozicijai Applied Cells in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $123,900. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Applied Cells Biomedicinos inžinierius pozicijai in United States yra $85,050.

