Sprendimų architektas kompensacija in United States Apple įmonėje svyruoja nuo $201K per year ICT4 lygiui iki $661K per year ICT6 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $455K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Apple bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
ICT2
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT3
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT4
$201K
$141K
$43.3K
$16.7K
ICT5
$492K
$242K
$146K
$104K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Apple kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (12.50% kas pusmetį)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (12.50% kas pusmetį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (12.50% kas pusmetį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (12.50% kas pusmetį)
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Apple kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą