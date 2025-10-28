Bendrovių katalogas
Vidutinė Research kompensacijos in United States paketo suma Apple įmonėje yra $253K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Apple bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Apple
Research Scientist
Seattle, WA
Iš viso per metus
$253K
Lygis
ICT3
Bazinis
$150K
Stock (/yr)
$88K
Priedas
$15K
Metai įmonėje
0 Metai
Patirties metai
0 Metai
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Apple kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Research pozicijai Apple in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $361,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Apple Research pozicijai in United States yra $253,000.

