Apple Investicijų bankininkas Atlyginimai

Vidutinė Investicijų bankininkas bendra kompensacija in India Apple įmonėje svyruoja nuo ₹2.48M iki ₹3.39M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Apple bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹2.66M - ₹3.21M
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹2.48M₹2.66M₹3.21M₹3.39M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Apple kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (12.50% kas pusmetį)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (12.50% kas pusmetį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (12.50% kas pusmetį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (12.50% kas pusmetį)

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Investicijų bankininkas pozicijai Apple in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹3,388,536. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Apple Investicijų bankininkas pozicijai in India yra ₹2,482,979.

