Apple
Apple Design Verification Engineer Atlyginimai

Design Verification Engineer kompensacija in United States Apple įmonėje sudaro $222K per year ICT3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $211K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Apple bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
ICT2
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT3
$222K
$147K
$58K
$17.5K
ICT4
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT5
$ --
$ --
$ --
$ --
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Apple kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (12.50% kas pusmetį)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (12.50% kas pusmetį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (12.50% kas pusmetį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (12.50% kas pusmetį)

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Design Verification Engineer pozicijai Apple in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $255,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Apple Design Verification Engineer pozicijai in United States yra $194,000.

