Vidutinė Reklamos tekstų autorius bendra kompensacija in United States Apple įmonėje svyruoja nuo $84K iki $115K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Apple bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$91K - $108K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$84K$91K$108K$115K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Apple kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (12.50% kas pusmetį)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (12.50% kas pusmetį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (12.50% kas pusmetį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (12.50% kas pusmetį)

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Reklamos tekstų autorius pozicijai Apple in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $115,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Apple Reklamos tekstų autorius pozicijai in United States yra $84,000.

