Appian
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

  • Chennai Metropolitan Area

Appian Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Chennai Metropolitan Area vietovėje

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius kompensacija in Chennai Metropolitan Area Appian įmonėje sudaro ₹2.76M per year Software Engineer 2 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Chennai Metropolitan Area paketo suma yra ₹2.76M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Appian bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/11/2025

Vidutinis Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
Software Engineer 1
(Pradedančiojo lygis)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹2.76M
₹2.52M
₹65.6K
₹170K
Senior Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

Teisių įgijimo grafikas

20%

METAI 1

20%

METAI 2

20%

METAI 3

20%

METAI 4

20%

METAI 5

Akcijų tipas
RSU

Appian kompanijoje RSUs taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 20% teisės įgyjamos 1st-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 2nd-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 3rd-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 4th-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 5th-METAI (20.00% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius pozicijai Appian in Chennai Metropolitan Area siekia metinę bendrą kompensaciją ₹5,060,360. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Appian Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius pozicijai in Chennai Metropolitan Area yra ₹2,827,564.

