Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius kompensacija in Chennai Metropolitan Area Appian įmonėje sudaro ₹2.76M per year Software Engineer 2 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Chennai Metropolitan Area paketo suma yra ₹2.76M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Appian bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/11/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹2.76M
₹2.52M
₹65.6K
₹170K
Senior Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
20%
METAI 1
20%
METAI 2
20%
METAI 3
20%
METAI 4
20%
METAI 5
Appian kompanijoje RSUs taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:
20% teisės įgyjamos 1st-METAI (20.00% kas metus)
20% teisės įgyjamos 2nd-METAI (20.00% kas metus)
20% teisės įgyjamos 3rd-METAI (20.00% kas metus)
20% teisės įgyjamos 4th-METAI (20.00% kas metus)
20% teisės įgyjamos 5th-METAI (20.00% kas metus)