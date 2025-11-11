Bendrovių katalogas
Appian
Appian Kliento vadybininkas Atlyginimai

Vidutinė Kliento vadybininkas kompensacijos in United States paketo suma Appian įmonėje yra $338K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Appian bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/11/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Appian
Account Executive
Dallas, TX
Iš viso per metus
$150K
Lygis
Account Executive
Bazinis
$150K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
13 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Appian?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Teisių įgijimo grafikas

20%

METAI 1

20%

METAI 2

20%

METAI 3

20%

METAI 4

20%

METAI 5

Akcijų tipas
RSU

Appian kompanijoje RSUs taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 20% teisės įgyjamos 1st-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 2nd-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 3rd-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 4th-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 5th-METAI (20.00% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Kliento vadybininkas pozicijai Appian in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $170,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Appian Kliento vadybininkas pozicijai in United States yra $150,000.

