Vidutinė Techninis buhalteris bendra kompensacija in United States Appian įmonėje svyruoja nuo $92.4K iki $129K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Appian bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/11/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$99K - $117K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$92.4K$99K$117K$129K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

20%

METAI 1

20%

METAI 2

20%

METAI 3

20%

METAI 4

20%

METAI 5

Akcijų tipas
RSU

Appian kompanijoje RSUs taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 20% teisės įgyjamos 1st-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 2nd-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 3rd-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 4th-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 5th-METAI (20.00% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Techninis buhalteris pozicijai Appian in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $128,700. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Appian Techninis buhalteris pozicijai in United States yra $92,400.

