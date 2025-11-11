Vidutinė Techninis buhalteris bendra kompensacija in United States Appian įmonėje svyruoja nuo $92.4K iki $129K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Appian bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/11/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Appian kompanijoje RSUs taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:
20% teisės įgyjamos 1st-METAI (20.00% kas metus)
20% teisės įgyjamos 2nd-METAI (20.00% kas metus)
20% teisės įgyjamos 3rd-METAI (20.00% kas metus)
20% teisės įgyjamos 4th-METAI (20.00% kas metus)
20% teisės įgyjamos 5th-METAI (20.00% kas metus)