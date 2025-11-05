Bendrovių katalogas
AppDirect
  Greater Montreal

AppDirect Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Greater Montreal vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Montreal AppDirect įmonėje svyruoja nuo CA$83K per year P1 lygiui iki CA$145K per year P4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Montreal paketo suma yra CA$110K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą AppDirect bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
P1
Associate Software Engineer(Pradedančiojo lygis)
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
Software Engineer
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
Senior Software Engineer
CA$124K
CA$118K
CA$2.4K
CA$3.4K
P4
Staff Software Engineer
CA$145K
CA$136K
CA$465.5
CA$9.3K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

AppDirect kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai AppDirect in Greater Montreal siekia metinę bendrą kompensaciją CA$159,303. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija AppDirect Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Greater Montreal yra CA$112,281.

