Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Montreal AppDirect įmonėje svyruoja nuo CA$83K per year P1 lygiui iki CA$145K per year P4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Montreal paketo suma yra CA$110K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą AppDirect bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
P1
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
CA$124K
CA$118K
CA$2.4K
CA$3.4K
P4
CA$145K
CA$136K
CA$465.5
CA$9.3K
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
AppDirect kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)