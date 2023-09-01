Bendrovių katalogas
Apna
Apna Atlyginimai

Apna atlyginimas svyruoja nuo $3,449 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $113,184 Duomenų mokslininkas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Apna. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Programinės įrangos inžinierius
Median $48.2K
Produkto vadovas
Median $48.6K
Verslo operacijų vadovas
$39.7K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
Verslo analitikas
$9.9K
Klientų aptarnavimas
$3.4K
Duomenų mokslininkas
$113K
Produkto dizaineris
$16.5K
Techninių programų vadovas
$20.3K
Didžiausią atlyginimą Apna gauna Duomenų mokslininkas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $113,184. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Apna yra $29,993.

