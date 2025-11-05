Bendrovių katalogas
Aon
  • Singapore

Aon Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Singapore vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Singapore paketo suma Aon įmonėje yra SGD 86.6K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Aon bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Aon
Associate Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
Iš viso per metus
SGD 86.6K
Lygis
L8
Bazinis
SGD 86.6K
Stock (/yr)
SGD 0
Priedas
SGD 0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
1 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Aon?
Block logo
+SGD 75.3K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26K
Datadog logo
+SGD 45.5K
Verily logo
+SGD 28.6K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Aon in Singapore siekia metinę bendrą kompensaciją SGD 155,880. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Aon Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Singapore yra SGD 86,624.

