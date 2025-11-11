Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius kompensacija in Australia ANZ įmonėje svyruoja nuo A$169K per year Senior Software Engineer lygiui iki A$190K per year Lead Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Australia paketo suma yra A$175K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ANZ bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/11/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
Junior Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Senior Software Engineer
A$169K
A$167K
A$0
A$2.3K
Lead Software Engineer
A$190K
A$182K
A$0
A$8.7K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
