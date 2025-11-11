Bendrovių katalogas
ANZ
ANZ Duomenų inžinierius Atlyginimai Greater Melbourne Area vietovėje

Vidutinė Duomenų inžinierius kompensacijos in Greater Melbourne Area paketo suma ANZ įmonėje yra A$127K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ANZ bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/11/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
ANZ
Data Engineer
Melbourne, VI, Australia
Iš viso per metus
A$127K
Lygis
L4
Bazinis
A$124K
Stock (/yr)
A$0
Priedas
A$3.1K
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
3 Metai
Kokie yra karjeros lygiai ANZ?
Block logo
+A$89.6K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.9K
Datadog logo
+A$54K
Verily logo
+A$34K
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų inžinierius pozicijai ANZ in Greater Melbourne Area siekia metinę bendrą kompensaciją A$184,123. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ANZ Duomenų inžinierius pozicijai in Greater Melbourne Area yra A$123,878.

