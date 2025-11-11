Backend programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Melbourne Area ANZ įmonėje svyruoja nuo A$109K per year Junior Software Engineer lygiui iki A$189K per year Senior Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Melbourne Area paketo suma yra A$144K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ANZ bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/11/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
Junior Software Engineer
A$109K
A$109K
A$0
A$503.3
Software Engineer
A$131K
A$128K
A$0
A$3.3K
Senior Software Engineer
A$189K
A$184K
A$0
A$4.3K
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***