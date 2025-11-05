Programinės įrangos inžinierius kompensacija in India ANZ įmonėje svyruoja nuo ₹1.8M per year Junior Software Engineer lygiui iki ₹3.46M per year Lead Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in India paketo suma yra ₹1.79M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ANZ bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Junior Software Engineer
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.46M
₹3.46M
₹0
₹0
