Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Melbourne Area ANZ įmonėje svyruoja nuo A$115K per year Junior Software Engineer lygiui iki A$216K per year Lead Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Melbourne Area paketo suma yra A$166K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ANZ bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Junior Software Engineer
A$115K
A$114K
A$0
A$978.3
Software Engineer
A$135K
A$132K
A$0
A$2.7K
Senior Software Engineer
A$182K
A$179K
A$0
A$2.9K
Lead Software Engineer
A$216K
A$207K
A$0
A$9.2K
