ANZ
  • Atlyginimai
  • Duomenų mokslininkas

  • Visi Duomenų mokslininkas atlyginimai

  • Greater Melbourne Area

ANZ Duomenų mokslininkas Atlyginimai Greater Melbourne Area vietovėje

Duomenų mokslininkas kompensacija in Greater Melbourne Area ANZ įmonėje svyruoja nuo A$126K per year Data Scientist lygiui iki A$171K per year Senior Data Scientist lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Melbourne Area paketo suma yra A$119K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ANZ bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Kokie yra karjeros lygiai ANZ?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai ANZ in Greater Melbourne Area siekia metinę bendrą kompensaciją A$177,901. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ANZ Duomenų mokslininkas pozicijai in Greater Melbourne Area yra A$142,866.

