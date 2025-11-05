Duomenų mokslininkas kompensacija in Greater Melbourne Area ANZ įmonėje svyruoja nuo A$126K per year Data Scientist lygiui iki A$171K per year Senior Data Scientist lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Melbourne Area paketo suma yra A$119K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ANZ bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
