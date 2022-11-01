Bendrovių katalogas
ANZ Atlyginimai

ANZ atlyginimas svyruoja nuo $8,937 bendros metinės kompensacijos Verslo operacijos žemiausiame taške iki $164,797 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų ANZ. Paskutinį kartą atnaujinta: 8/31/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Junior Software Engineer $75.1K
Software Engineer $86.3K
Senior Software Engineer $115K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

DevOps inžinierius

Svetainės patikimumo inžinierius

Duomenų mokslininkas
Median $77.4K
Duomenų analitikas
Median $87.4K

Produkto vadovas
Median $106K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $165K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
Median $68.9K
Verslo operacijos
$8.9K
Verslo analitikas
$85.3K
Klientų aptarnavimas
$35.7K
Finansų analitikas
$40.1K
Žmogiškieji ištekliai
$54K
Investicijų banko specialistas
$45.5K
Rinkodara
$73.3K
Mechanikos inžinierius
$92.6K
Produkto dizaineris
$101K
Programų vadovas
$144K
Pardavimai
$137K
Kibernetinio saugumo analitikas
$71.4K
Sprendimų architektas
$34.5K
Bendras atlygis
$58.4K
DUK

