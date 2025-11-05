Bendrovių katalogas
Anyscale Produkto vadovas Atlyginimai San Francisco Bay Area vietovėje

Vidutinė Produkto vadovas kompensacijos in San Francisco Bay Area paketo suma Anyscale įmonėje yra $246K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Anyscale bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Anyscale
Product Manager
San Francisco, CA
Iš viso per metus
$246K
Lygis
L6
Bazinis
$246K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
5 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Anyscale?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Anyscale kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Anyscale in San Francisco Bay Area siekia metinę bendrą kompensaciją $404,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Anyscale Produkto vadovas pozicijai in San Francisco Bay Area yra $204,000.

