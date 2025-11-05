Bendrovių katalogas
ANYbotics Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Greater Zurich Area vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Greater Zurich Area paketo suma ANYbotics įmonėje yra CHF 87.4K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ANYbotics bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
ANYbotics
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Iš viso per metus
CHF 87.4K
Lygis
L2
Bazinis
CHF 87.4K
Stock (/yr)
CHF 0
Priedas
CHF 0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
3 Metai
Atlyginimų nerasta
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai ANYbotics in Greater Zurich Area siekia metinę bendrą kompensaciją CHF 95,058. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ANYbotics Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Greater Zurich Area yra CHF 87,351.

