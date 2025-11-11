Bendrovių katalogas
Anthropic Backend programinės įrangos inžinierius Atlyginimai San Francisco Bay Area vietovėje

Backend programinės įrangos inžinierius kompensacija in San Francisco Bay Area Anthropic įmonėje svyruoja nuo $640K per year Senior Software Engineer lygiui iki $578K per year Lead Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in San Francisco Bay Area paketo suma yra $570K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Anthropic bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/11/2025

Vidutinis Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
Software Engineer
(Pradedančiojo lygis)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$640K
$320K
$320K
$0
Lead Software Engineer
$578K
$315K
$263K
$0
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Anthropic kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Backend programinės įrangos inžinierius pozicijai Anthropic in San Francisco Bay Area siekia metinę bendrą kompensaciją $710,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Anthropic Backend programinės įrangos inžinierius pozicijai in San Francisco Bay Area yra $570,000.

