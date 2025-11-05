Programinės įrangos inžinierius kompensacija in New York City Area Anthropic įmonėje svyruoja nuo $350K per year Software Engineer lygiui iki $535K per year Senior Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in New York City Area paketo suma yra $500K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Anthropic bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer
$350K
$225K
$125K
$0
Senior Software Engineer
$535K
$310K
$225K
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Anthropic kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
