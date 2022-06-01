Directory delle Aziende
Anthology
Anthology Stipendi

L'intervallo di stipendi di Anthology va da $15,075 in compensazione totale all'anno per un Vadybos konsultantas all'estremità inferiore a $179,598 per un Sprendimų architektas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Anthology. Ultimo aggiornamento: 8/21/2025

$160K

Programų inžinierius
Median $125K

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Informacinių technologijų specialistas
$74.6K
Vadybos konsultantas
$15.1K

Produkto dizaineris
$87.4K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$70.4K
Sprendimų architektas
$180K
FAQ

The highest paying role reported at Anthology is Sprendimų architektas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $179,598. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Anthology is $81,030.

