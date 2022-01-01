Directory delle Aziende
Anthem
Anthem Stipendi

L'intervallo di stipendi di Anthem va da $84,575 in compensazione totale all'anno per un Informacinių technologijų specialistas all'estremità inferiore a $208,740 per un Duomenų mokslo vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Anthem. Ultimo aggiornamento: 8/21/2025

$160K

Verslo analitikas
Median $117K
Programų inžinierius
Median $110K
Sprendimų architektas
Median $201K

Duomenų mokslo vadovas
$209K
Duomenų mokslininkas
Median $145K
Finansų analitikas
$88.4K
Informacinių technologijų specialistas
$84.6K
Produkto dizaineris
$136K
Produkto vadovas
Median $148K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$159K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Anthem è Duomenų mokslo vadovas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $208,740. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Anthem è di $140,338.

Altre risorse