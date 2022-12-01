Directory delle Aziende
Anta
Anta Stipendi

L'intervallo di stipendi di Anta va da $62,356 in compensazione totale all'anno per un Mados dizaineris all'estremità inferiore a $133,718 per un Programinės įrangos inžinerijos vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Anta. Ultimo aggiornamento: 8/21/2025

$160K

Mados dizaineris
$62.4K
Žmogiškieji ištekliai
$109K
Programų inžinierius
$109K

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$134K
Sprendimų architektas
$82.9K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Anta è Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $133,718. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Anta è di $109,001.

