Ant Group Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Beijing Metropolitan Area vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Beijing Metropolitan Area paketo suma Ant Group įmonėje yra CN¥476K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ant Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Ant Group
Software Engineer
Beijing, BJ, China
Iš viso per metus
CN¥476K
Lygis
P5
Bazinis
CN¥357K
Stock (/yr)
CN¥0
Priedas
CN¥119K
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
2 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Ant Group?
Block logo
+CN¥418K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Ant Group in Beijing Metropolitan Area siekia metinę bendrą kompensaciją CN¥677,886. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ant Group Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Beijing Metropolitan Area yra CN¥441,984.

