Vidutinė Duomenų mokslininkas kompensacijos in China paketo suma Ant Group įmonėje yra CN¥638K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ant Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Ant Group
Data Scientist
Hangzhou, ZJ, China
Iš viso per metus
CN¥638K
Lygis
hidden
Bazinis
CN¥488K
Stock (/yr)
CN¥0
Priedas
CN¥150K
Metai įmonėje
2-4 Metai
Patirties metai
5-10 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Ant Group?

CN¥1.15M

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Prisidėti

DUK

The highest paying salary package reported for a Duomenų mokslininkas at Ant Group in China sits at a yearly total compensation of CN¥881,043. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ant Group for the Duomenų mokslininkas role in China is CN¥590,640.

