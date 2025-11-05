Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Pittsburgh Area Ansys įmonėje svyruoja nuo $86K per year P1 lygiui iki $140K per year P4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Pittsburgh Area paketo suma yra $129K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ansys bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
P1
$86K
$78.3K
$5.3K
$2.4K
P2
$114K
$95.1K
$9.8K
$9.2K
P3
$135K
$108K
$15.4K
$11.7K
P4
$140K
$113K
$16K
$11.7K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
33%
METAI 1
33%
METAI 2
33%
METAI 3
Ansys kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.00% kas metus)
33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.00% kas metus)
33% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.00% kas metus)
