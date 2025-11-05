Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Delhi Area Ansys įmonėje sudaro ₹3.9M per year P4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Delhi Area paketo suma yra ₹2.28M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ansys bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
P1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P4
₹3.9M
₹3.03M
₹674K
₹202K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
33%
METAI 1
33%
METAI 2
33%
METAI 3
Ansys kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.00% kas metus)
33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.00% kas metus)
33% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.00% kas metus)
Įtraukti pareigybių pavadinimai