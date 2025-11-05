Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Bengaluru Ansys įmonėje svyruoja nuo ₹2.09M per year P1 lygiui iki ₹4.61M per year P4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Bengaluru paketo suma yra ₹4.84M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ansys bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
P1
₹2.09M
₹1.79M
₹257K
₹43.2K
P2
₹2.74M
₹2.11M
₹342K
₹281K
P3
₹4.45M
₹3.35M
₹961K
₹137K
P4
₹4.61M
₹3.71M
₹767K
₹130K
33%
METAI 1
33%
METAI 2
33%
METAI 3
Ansys kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.00% kas metus)
33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.00% kas metus)
33% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.00% kas metus)
