Ansys Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Greater Bengaluru vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Bengaluru Ansys įmonėje svyruoja nuo ₹2.09M per year P1 lygiui iki ₹4.61M per year P4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Bengaluru paketo suma yra ₹4.84M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ansys bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
P1
Software Engineer 1(Pradedančiojo lygis)
₹2.09M
₹1.79M
₹257K
₹43.2K
P2
Software Engineer 2
₹2.74M
₹2.11M
₹342K
₹281K
P3
Senior Software Engineer
₹4.45M
₹3.35M
₹961K
₹137K
P4
Lead Software Engineer
₹4.61M
₹3.71M
₹767K
₹130K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

33%

METAI 1

33%

METAI 2

33%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Ansys kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.00% kas metus)

  • 33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.00% kas metus)

  • 33% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.00% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Ansys in Greater Bengaluru siekia metinę bendrą kompensaciją ₹5,482,081. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ansys Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Greater Bengaluru yra ₹2,754,165.

