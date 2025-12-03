Bendrovių katalogas
Ansys
Ansys Pardavimai Atlyginimai

Vidutinė Pardavimai bendra kompensacija in United States Ansys įmonėje svyruoja nuo $107K iki $152K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ansys bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$121K - $144K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$107K$121K$144K$152K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

33%

METAI 1

33%

METAI 2

33%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Ansys kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.00% kas metus)

  • 33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.00% kas metus)

  • 33% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.00% kas metus)



Didžiausias atlyginimų paketas Pardavimai pozicijai Ansys in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $151,800. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ansys Pardavimai pozicijai in United States yra $106,920.

