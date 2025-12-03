Bendrovių katalogas
Ansys
Ansys Personalo specialistas Atlyginimai

Personalo specialistas kompensacija in United States Ansys įmonėje sudaro $99K per year P2 lygiui. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ansys bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$100K - $114K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$87.5K$100K$114K$127K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$99K
$84K
$10K
$5K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Žiūrėti 4 daugiau lygių
Teisių įgijimo grafikas

33%

METAI 1

33%

METAI 2

33%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Ansys kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.00% kas metus)

  • 33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.00% kas metus)

  • 33% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.00% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Personalo specialistas pozicijai Ansys in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $127,440. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ansys Personalo specialistas pozicijai in United States yra $87,480.

