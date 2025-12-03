Bendrovių katalogas
Ansys
Ansys Techninės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Techninės įrangos inžinierius kompensacijos in United States paketo suma Ansys įmonėje yra $209K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ansys bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/3/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Ansys
Lead Application Engineer
San Jose, CA
Iš viso per metus
$209K
Lygis
hidden
Bazinis
$180K
Stock (/yr)
$10K
Priedas
$19K
Metai įmonėje
2-4 Metai
Patirties metai
11+ Metai
Kokie yra karjeros lygiai Ansys?
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Teisių įgijimo grafikas

33%

METAI 1

33%

METAI 2

33%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Ansys kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.00% kas metus)

  • 33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.00% kas metus)

  • 33% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.00% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Techninės įrangos inžinierius pozicijai Ansys in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $219,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ansys Techninės įrangos inžinierius pozicijai in United States yra $180,000.

Kiti ištekliai

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ansys/salaries/hardware-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.