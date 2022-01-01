Directory delle Aziende
Ansys
Ansys Stipendi

L'intervallo di stipendi di Ansys va da $22,287 in compensazione totale all'anno per un Programų inžinierius all'estremità inferiore a $190,000 per un Aparatinės įrangos inžinierius all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Ansys. Ultimo aggiornamento: 8/21/2025

$160K

Programų inžinierius
P1 $22.3K
P2 $30K
P3 $49.4K
P4 $45.1K
Mechanikos inžinierius
P2 $110K
P3 $164K
Aparatinės įrangos inžinierius
Median $190K

Klientų aptarnavimas
$63.4K
Elektros inžinierius
$174K
Informacinių technologijų specialistas
$131K
Marketingas
$124K
Rinkodaros operacijos
$113K
Optikos inžinierius
$62.3K
Produkto vadovas
$131K
Projektų vadovas
$179K
Atrankos specialistas
$107K
Pardavimai
$133K
Pardavimų inžinierius
$39.3K
Techninis programų vadovas
$123K
Techninis rašytojas
$87.1K
Calendario di Vesting

33%

ANNO 1

33%

ANNO 2

33%

ANNO 3

Tipo di Azione
RSU

In Ansys, le RSUs sono soggette a un calendario di vesting di 3 anni:

  • 33% si matura nel 1st-ANNO (33.00% annuale)

  • 33% si matura nel 2nd-ANNO (33.00% annuale)

  • 33% si matura nel 3rd-ANNO (33.00% annuale)

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Ansys je Aparatinės įrangos inžinierius s ročnou celkovou kompenzáciou $190,000. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Ansys je $111,360.

