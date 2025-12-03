Bendrovių katalogas
Anritsu
Anritsu Produkto vadovas Atlyginimai

Vidutinė Produkto vadovas bendra kompensacija in United States Anritsu įmonėje svyruoja nuo $141K iki $205K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Anritsu bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$160K - $186K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$141K$160K$186K$205K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Anritsu in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $204,680. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Anritsu Produkto vadovas pozicijai in United States yra $141,040.

Kiti ištekliai

