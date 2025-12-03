Bendrovių katalogas
Anonyome Labs
Anonyome Labs Projektų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Projektų vadovas bendra kompensacija in Chile Anonyome Labs įmonėje svyruoja nuo CLP 13.6M iki CLP 18.94M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Anonyome Labs bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$15.6K - $18.4K
Chile
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$14.6K$15.6K$18.4K$20.3K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Anonyome Labs?

Didžiausias atlyginimų paketas Projektų vadovas pozicijai Anonyome Labs in Chile siekia metinę bendrą kompensaciją CLP 18,942,083. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Anonyome Labs Projektų vadovas pozicijai in Chile yra CLP 13,599,445.

