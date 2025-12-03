Bendrovių katalogas
Vidutinė Bendrasis atlygis bendra kompensacija in United States Anon įmonėje svyruoja nuo $105K iki $144K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Anon bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$114K - $135K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$105K$114K$135K$144K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Bendrasis atlygis pozicijai Anon in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $143,750. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Anon Bendrasis atlygis pozicijai in United States yra $105,000.

Kiti ištekliai

